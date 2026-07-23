Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
|
23.07.2026 21:30:01
iShares Global Healthcare ETF vs VanEck Biotech ETF: Which ETF Is Better for Profiting With Healthcare in 2026?
The iShares Global Healthcare ETF (NYSEMKT:IXJ) offers broad, global exposure and lower historical volatility, while the VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH) provides a concentrated, high-growth play on specialized biotechnology innovators.Investors deciding between these two healthcare-focused funds must choose between industry-wide stability and sub-sector volatility. One strategy casts a global net across pharmaceuticals, medical equipment, and services, while the other concentrates exclusively on the 25 largest biotechnology companies listed on U.S. exchanges.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the close of trading on July 20.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biotech Holdings LtdShs
Analysen zu Biotech Holdings LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.