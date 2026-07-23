Biotech Holdings LtdShs Aktie

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WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018

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23.07.2026 21:30:01

iShares Global Healthcare ETF vs VanEck Biotech ETF: Which ETF Is Better for Profiting With Healthcare in 2026?

The iShares Global Healthcare ETF (NYSEMKT:IXJ) offers broad, global exposure and lower historical volatility, while the VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH) provides a concentrated, high-growth play on specialized biotechnology innovators.Investors deciding between these two healthcare-focused funds must choose between industry-wide stability and sub-sector volatility. One strategy casts a global net across pharmaceuticals, medical equipment, and services, while the other concentrates exclusively on the 25 largest biotechnology companies listed on U.S. exchanges.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the close of trading on July 20.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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