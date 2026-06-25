Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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25.06.2026 16:00:01
iShares vs. Invesco: Which Aerospace ETF Is Best for Your Portfolio in 2026?
Investors looking for lower costs and a more concentrated bet on major defense contractors may favor iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (NYSEMKT:ITA), while Invesco Aerospace & Defense ETF (NYSEMKT:PPA) offers a slightly broader industrials mix.These two exchange-traded funds serve as primary gateways for investors seeking to capitalize on the U.S. aerospace and defense sectors. While both track companies that build fighter jets, satellites, and naval vessels, they differ in how they weight their portfolios and the costs they charge for that exposure.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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