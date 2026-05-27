Fit Aktie
WKN DE: A2DULY / ISIN: JP3802980007
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27.05.2026 20:37:04
iShares vs. Vanguard Bond ETFs: Which Is a Better Fit for Income Investors?
Investors seeking steady income from high-quality corporate debt often look toward the intermediate-term segment. Both iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (NASDAQ:IGIB) and Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ:VCIT) target bonds with maturities between five and 10 years, aiming to balance yield against interest-rate sensitivity. IGIB and VCIT offer nearly identical intermediate corporate bond exposure, differing primarily in diversification scale and a minor 1-basis-point expense gap. This comparison explores whether the Vanguard fund's massive scale or the iShares fund's deeper diversification provides a better fit for your portfolio.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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