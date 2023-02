ISHIHARA CHEMICAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ISHIHARA CHEMICAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.01.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 23,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ISHIHARA CHEMICAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at