ISHIHARA CHEMICAL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ISHIHARA CHEMICAL stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 61,59 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 33,56 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat ISHIHARA CHEMICAL im vergangenen Quartal 6,28 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ISHIHARA CHEMICAL 5,57 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at