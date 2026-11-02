ISHIHARA CHEMICAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ISHIHARA CHEMICAL hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 67,92 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 59,38 JPY je Aktie erzielt worden.

ISHIHARA CHEMICAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at