02.02.2026 06:31:29
ISHIHARA CHEMICAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ISHIHARA CHEMICAL gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 58,20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 51,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,98 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,91 Milliarden JPY.
