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10.08.2026 06:31:29
ISHIHARA SANGYO KAISHA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ISHIHARA SANGYO KAISHA präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 26,49 JPY, nach 123,82 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,29 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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