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09.11.2026 06:31:29
ISHIHARA SANGYO KAISHA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ISHIHARA SANGYO KAISHA lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei -52,58 JPY. Ein Jahr zuvor waren 23,84 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 34,28 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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