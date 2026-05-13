ISHIHARA SANGYO KAISHA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ISHIHARA SANGYO KAISHA veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 183,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 172,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ISHIHARA SANGYO KAISHA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,83 Milliarden JPY im Vergleich zu 39,77 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 434,78 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 219,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ISHIHARA SANGYO KAISHA im vergangenen Geschäftsjahr 154,90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ISHIHARA SANGYO KAISHA 145,20 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at