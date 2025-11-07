ISHIHARA SANGYO KAISHA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ISHIHARA SANGYO KAISHA hat sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,84 JPY, nach -56,210 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ISHIHARA SANGYO KAISHA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 36,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at