16.02.2026 06:31:31
ISHIHARA SANGYO KAISHA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ISHIHARA SANGYO KAISHA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 103,41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ISHIHARA SANGYO KAISHA ein EPS von 28,05 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,61 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 30,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
