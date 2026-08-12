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12.08.2026 06:31:29
Ishii Food hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ishii Food hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,05 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,53 JPY je Aktie erzielt worden.
Ishii Food hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,87 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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