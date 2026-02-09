|
Ishii Food präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ishii Food lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 6,44 JPY. Im letzten Jahr hatte Ishii Food einen Gewinn von 6,07 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 2,96 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
