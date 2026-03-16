Ishii Hyoki: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ishii Hyoki ließ sich am 13.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ishii Hyoki die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,99 JPY gegenüber 25,87 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,86 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,78 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 110,62 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ishii Hyoki ein Gewinn pro Aktie von 96,70 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 15,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at