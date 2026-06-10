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10.06.2026 06:31:29
Ishii Hyoki informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ishii Hyoki hat am 09.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Ishii Hyoki hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,39 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,00 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,05 Milliarden JPY – ein Plus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ishii Hyoki 3,60 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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