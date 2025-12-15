Ishii Hyoki verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ishii Hyoki hat am 12.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 42,75 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 27,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,32 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at