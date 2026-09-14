Ishii Hyoki veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ishii Hyoki lud am 11.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,03 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 36,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,04 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,87 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at