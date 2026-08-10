Ishikawa Seisakusho: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ishikawa Seisakusho hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 36,61 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ishikawa Seisakusho 25,22 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,79 Prozent auf 3,78 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at