Ishikawa Seisakusho stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ishikawa Seisakusho hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24,40 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,21 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at