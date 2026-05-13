|
13.05.2026 06:31:29
Ishikawa Seisakusho stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ishikawa Seisakusho lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 32,05 JPY. Im letzten Jahr hatte Ishikawa Seisakusho einen Gewinn von 8,17 JPY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,82 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 101,48 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 66,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 18,47 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,20 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.