Ishikawa Seisakusho stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ishikawa Seisakusho lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 32,05 JPY. Im letzten Jahr hatte Ishikawa Seisakusho einen Gewinn von 8,17 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,82 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 101,48 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 66,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 18,47 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,20 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at