Ishikawa Seisakusho stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ishikawa Seisakusho veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 43,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,470 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,29 Prozent auf 4,42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at