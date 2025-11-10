Ishikawa Seisakusho verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ishikawa Seisakusho stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,47 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ishikawa Seisakusho ein EPS von 30,93 JPY in den Büchern gestanden.

Ishikawa Seisakusho hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,84 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at