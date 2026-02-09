|
Ishin gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ishin hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -26,90 JPY. Ein Jahr zuvor waren 6,72 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 294,2 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 285,8 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
