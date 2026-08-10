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10.08.2026 06:31:29
Ishin: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ishin gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 3,89 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,46 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Ishin 339,9 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 315,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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