Ishita Drugs And Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ishita Drugs And Industries präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,650 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Ishita Drugs And Industries mit einem Umsatz von insgesamt 30,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 6,29 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at