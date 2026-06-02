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02.06.2026 06:31:29
Ishita Drugs And Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ishita Drugs And Industries präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 INR gegenüber 0,960 INR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Ishita Drugs And Industries 30,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 45,6 Millionen INR umgesetzt worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,60 INR, nach 2,90 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 146,60 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 149,97 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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