Ishizuka Glass: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ishizuka Glass veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 197,31 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 142,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 15,22 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at