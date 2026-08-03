Ishizuka Glass gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ishizuka Glass hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 221,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 224,56 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,74 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at