Ishizuka Glass vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ishizuka Glass veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 233,27 JPY gegenüber 203,24 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Ishizuka Glass mit einem Umsatz von insgesamt 15,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at