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14.05.2026 06:31:29
Isiklar Enerji ve Yapi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Isiklar Enerji ve Yapi hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,53 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,270 TRY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 124,4 Millionen TRY in den Büchern – ein Minus von 81,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Isiklar Enerji ve Yapi 680,3 Millionen TRY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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