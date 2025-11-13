Isiklar Enerji ve Yapi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Isiklar Enerji ve Yapi hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 TRY gegenüber -0,100 TRY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Isiklar Enerji ve Yapi im vergangenen Quartal 868,7 Millionen TRY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Isiklar Enerji ve Yapi 956,3 Millionen TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at