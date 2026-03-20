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20.03.2026 06:31:28
Isiklar Enerji ve Yapi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Isiklar Enerji ve Yapi stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,56 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Isiklar Enerji ve Yapi ein EPS von -0,770 TRY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Isiklar Enerji ve Yapi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 73,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 268,9 Millionen TRY. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,310 TRY beziffert. Im Vorjahr hatte Isiklar Enerji ve Yapi ein Ergebnis je Aktie von -1,220 TRY vermeldet.
Umsatzseitig standen 2,75 Milliarden TRY in den Büchern – ein Minus von 18,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Isiklar Enerji ve Yapi 3,36 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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