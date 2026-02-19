|
Iskenderun Demir ve Celik: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Iskenderun Demir ve Celik lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,51 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Iskenderun Demir ve Celik noch ein Gewinn pro Aktie von 2,11 TRY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 31,83 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,53 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,11 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,92 TRY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Iskenderun Demir ve Celik im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,05 Milliarden TRY. Im Vorjahr waren 110,51 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
