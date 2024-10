Iskenderun Demir ve Celik hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Iskenderun Demir ve Celik hat am 22.10.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 TRY gegenüber 0,310 TRY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Iskenderun Demir ve Celik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,15 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 23,36 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

