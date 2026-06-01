ISL Consulting: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ISL Consulting gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,18 INR gegenüber -0,650 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,9 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,850 INR. Im Vorjahr waren -0,720 INR je Aktie erzielt worden.

ISL Consulting hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 186,38 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 244,93 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at