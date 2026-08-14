ISL Consulting mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ISL Consulting hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,520 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33,3 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 29,4 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at