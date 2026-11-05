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05.11.2026 06:31:28
Islamic Arab Insurance Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Islamic Arab Insurance Company hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,75 Prozent auf 270,8 Millionen AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 266,1 Millionen AED in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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