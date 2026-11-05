Islamic Arab Insurance Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Islamic Arab Insurance Company hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,75 Prozent auf 270,8 Millionen AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 266,1 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at