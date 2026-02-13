|
Islamic Arab Insurance Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Islamic Arab Insurance Company hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 AED je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Islamic Arab Insurance Company ebenfalls 0,010 AED je Aktie eingebüßt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Islamic Arab Insurance Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 235,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 999,0 Millionen AED im Vergleich zu 297,4 Millionen AED im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,010 AED beziffert. Im Vorjahr waren 0,030 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,00 Milliarden AED – das entspricht einem Minus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,12 Milliarden AED in den Büchern gestanden hatten.
