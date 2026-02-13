13.02.2026 06:31:29

Islamic Arab Insurance Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Islamic Arab Insurance Company hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 AED je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Islamic Arab Insurance Company ebenfalls 0,010 AED je Aktie eingebüßt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Islamic Arab Insurance Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 235,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 999,0 Millionen AED im Vergleich zu 297,4 Millionen AED im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,010 AED beziffert. Im Vorjahr waren 0,030 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,00 Milliarden AED – das entspricht einem Minus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,12 Milliarden AED in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:10 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen