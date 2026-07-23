Islamic hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Islamic präsentierte in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,03 QAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 QAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,3 Millionen QAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,7 Millionen QAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at