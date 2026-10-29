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29.10.2026 06:31:29
Islamic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Islamic hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Islamic hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 QAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 QAR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,20 Prozent auf 5,7 Millionen QAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,1 Millionen QAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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