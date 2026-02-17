17.02.2026 06:31:28

Islamic: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Islamic hat am 15.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 QAR. Im Vorjahr hatte Islamic 0,230 QAR je Aktie erwirtschaftet.

Islamic hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 26,34 Millionen QAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 32,59 Millionen QAR erwirtschaftet worden waren.

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
