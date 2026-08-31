31.08.2026 07:59:41

Isländer stimmen gegen EU-Beitrittsverhandlungen

Von Kim Mackrael

DOW JONES--Die Isländer haben in einer Volksabstimmung gegen die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union gestimmt. Sie wiesen damit Argumente zurück, wonach sich ihre kleine Inselnation nach den Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Grönland zu annektieren, enger an Brüssel binden sollte.

Die vom nationalen Sender RUV veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass 52,8 Prozent der Wähler nicht wollen, dass ihre Regierung die Gespräche mit der EU wieder aufnimmt, verglichen mit 47,2 Prozent, die sich für Gespräche aussprachen. Die Regierung erklärte, sie werde das Ergebnis respektieren.

"Das Wichtigste ist, dass wir aus dieser Entscheidung vereint hervorgehen", sagte Premierministerin Kristrún Frostadóttir auf einer Pressekonferenz. Sie betonte, dass ihre Regierung weiterhin mit der EU zusammenarbeiten, aber während ihrer aktuellen Amtszeit, die 2028 endet, keine Verhandlungen anstreben werde.

Die Abstimmung war das erste Mal, dass die Isländer in einem Referendum zu EU-Verhandlungen befragt wurden. Die Regierung hatte zuvor erklärt, dass sie im Falle eines "Ja"-Votums ein zweites Referendum darüber abgehalten hätte, ob man dem Bündnis nach Abschluss der Verhandlungen tatsächlich beitreten solle.

Die Entscheidung gegen EU-Gespräche fällt mehr als ein Jahrzehnt, nachdem Reykjavík frühere Verhandlungen mit dem Bündnis aufgrund von Unstimmigkeiten über die Kontrolle der heimischen Fischereiindustrie abgebrochen hatte.

Island liegt auf der Kontinentalverschiebung zwischen Nordamerika und Europa, und seine Wirtschaft ist stark von Handel und Tourismus abhängig. Das Land steht der Abtretung weiterer Befugnisse an Brüssel seit Langem skeptisch gegenüber - obwohl es als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums, der den EU-Binnenmarkt auf weitere Länder ausdehnt, viele EU-Regeln übernommen hat.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2026 01:59 ET (05:59 GMT)

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