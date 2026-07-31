Islandsbanki hf (new) Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Islandsbanki hf (new) Registered präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,15 ISK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,84 ISK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Islandsbanki hf (new) Registered im vergangenen Quartal 42,74 Milliarden ISK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Islandsbanki hf (new) Registered 40,83 Milliarden ISK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at