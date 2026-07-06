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06.07.2026 16:08:39
ISM-Index für US-Dienstleister fällt im Juni
DOW JONES--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Juni verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 54,0 (Vormonat: 54,5). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 54,3 prognostiziert.
Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.
Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 55,1 (Vormonat: 57,3), jener für die Beschäftigung legte zu auf 51,2 (Vormonat: 47,9).
Der Index für die Aktivität gab nach auf 55,4 (Vormonat: 57,7), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 67,7 (Vormonat: 71,3) auswies.
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/DJN/voi/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 06, 2026 10:09 ET (14:09 GMT)
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