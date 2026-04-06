06.04.2026 16:12:40

ISM-Index für US-Dienstleister fällt im März

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist im März langsamer gewachsen. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 54,0 (Vormonat: 56,1). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 54,9 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 60,6 (Vormonat: 58,6), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 45,2 (Vormonat: 51,8).

Der Index für die Aktivität gab nach auf 53,9 (Vormonat: 59,9), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 70,7 (Vormonat: 63,0) auswies.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2026 10:13 ET (14:13 GMT)

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