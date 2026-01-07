ISM-Index für US-Dienstleister steigt im Dezember

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Dezember beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 54,4 (Vormonat: 52,6). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 52,2 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 57,9 (Vormonat: 52,9), jener für die Beschäftigung legte zu auf 52,0 (Vormonat: 48,9). Der Index für die Produktion nahm zu auf 56,0 (Vormonat: 54,5), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 64,3 (Vormonat: 65,4) auswies.

January 07, 2026 10:06 ET (15:06 GMT)