ISM-Index für US-Dienstleister steigt im November

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im November beschleunigt.

Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 52,6 (Vormonat: 52,4). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 52,5 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 52,9 (Vormonat: 56,2), jener für die Beschäftigung legte zu auf 48,9 (Vormonat: 48,2).

Der Index für die Produktion nahm zu auf 54,5 (Vormonat: 54,3), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 65,4 (Vormonat: 70,0) auswies.

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/DJN/voi/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 10:17 ET (15:17 GMT)

