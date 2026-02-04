04.02.2026 16:07:41

ISM-Index für US-Dienstleister unverändert im Januar

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Januar konstant gezeigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes verharrte bei 53,8. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 53,5 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 53,1 (Vormonat: 56,5), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 50,3 (Vormonat: 51,7).

Der Index für die Produktion nahm zu auf 57,4 (Vormonat: 55,2), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 66,6 (Vormonat: 65,1) auswies.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 10:08 ET (15:08 GMT)

