ISM-Index für US-Industrie steigt im Februar

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Februar zwar leicht beschleunigt, bleibt aber im vierten Monat in Folge im kontraktiven Bereich. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 47,7 (Vormonat: 47,4). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 47,6 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit weiter unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 47,0 (Vormonat: 42,5), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 49,1 (Vormonat: 50,6).

Der Index für die Produktion gab nach auf 47,3 (Vormonat: 48,0), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 51,3 (Vormonat: 44,5) auswies.

March 01, 2023